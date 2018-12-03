شكرا لقرائتكم خبر عن أمير سعودى يتساءل: لماذا لم يهاجم الغرب القناصة الفرنسية كما فعل مع مصر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سادت الفوضى فى أرجاء العاصمة الفرنسية، باريس، بين ليلة وضحاها، بعدما انطلقت مظاهرات حركة "السترات الصفراء"، احتجاجًا على الإجراءات التى اتخذتها الحكومة الفرنسية مؤخرًا، ومن بينها الزيادة فى أسعار الوقود، حيث استمرت أعمال العنف بين المتظاهرين وقوات الشرطة، والتى نتج عنها سقوط قتيل، أمس الأحد، بينما أصيب العشرات، فى حين اعتقلت الشرطة الفرنسية أكثر من 400 شخص آخرين، هذا إلى جانب تقدير تكلفة إصلاح الأضرار التى لحقت بقوس النصر خلال أعمال العنف والمظاهرات، بما يصل إلى مليون يورو.

إلى هنا ينظر العالم إلى تلك المظاهرات بمنظور واسع وعام، باعتبارها مظاهرات تحولت إلى أعمال نهب وعنف بين المتظاهرين والشرطة، ولكن مع تدقيق النظر وتصغير دائرة البحث والتحليل، فيجب إلقاء الضوء على تناول الإعلام الغرب لتلك المظاهرات التى تتشابه كثيرًا فى عدة جوانب مع نظيراتها التى اندلعت خلال الأعوام الماضية فى العديد من البلدان العربية، ولاسيما مصر، التى شهدت أحداث مماثلة خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011.





ولتحديد وجه الشبه بين الحدثين، كما رآه الأمير سطام بن خالد آل سعود، فإن قوات الشرطة فى البلدين هرعت لتأمين المنشآت المهمة من السلب والنهب فى ظل الفوضى التى اجتاحت البلاد، ومن بين هذه الإجراءات تخصيص خدمات أمنية على أسطح بعض هذه الأبنية لتأمينها من السرقة والتخريب، حيث ضمت بعض هذه الخدمات الأمنية "قناصة"، ويشير هنا الأمير السعودى إلى أن التشابه فى الحدثين تزامن معه اختلاف فى التناول لدى الإعلام الغربى، ففى الوقت الذى أساء فيه لجهاز الشرطة المصرية، وكان هناك تعمد واضح للإشارة إلى أن الشرطة المصرية تستخدم القتل الوحشى ضد المصريين – على عكس الحقيقة – فإن نفس وسائل الإعلام الغربية غضت بصرها عن المشهد نفسه من قبل الشرطة الفرنسية التى نشرت رجال "القناصة" على أسطح الأبنية للغرض ذاته، ولكن دون أن ينالوا من الإساءة والتشهير ما نالته الشرطة فى مصر من أقلام وبرامج الإعلاميين فى الغرب.





ويقول الأمير سطام بن خالد آل سعود، فى تعليقه على مقطع فيديو مقتضب قد نشره، اليوم الاثنين - ويظهر فيه رجال الشرطة الفرنسية من "القناصة" على سطح أحد المبانى – "تذكرت عندما أظهر الإعلام الغربى قناصه مصريين على أسطح المبانى لحماية المنشآت من الغوغائين والمفسدين، أظهرهم بصورة وحشية كأنهم يريدون بذلك قتل المدنيين رغم أنهم كانوا لحماية المنشآت، واليوم الفرنسيين يفعلون ذلك وأشد من ذلك فأين الإعلام المخادع الغربى الظاهر أنه أصيب بالموت السريرى؟".







