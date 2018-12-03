شكرا لقرائتكم خبر عن شركة طارق موافى تتسبب فى إحباط والدى طفل بريطانى مصاب بالسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب أبوان لطفل بريطانى مريض بالسرطان بالإحباط بعد هدم فرحة ابنهما بعيد الميلاد، بسبب نصب شركة رجل الأعمال طارق موافى للدراجات نارية.

ترجع القصة، التى نشرتها صحيفة "جازيت" البريطانية، عندما خطط كيث إيفانز وزوجته لويز لاحتفال خاص بابنهما "شون" البالغ من العمر 8 سنوات ويعانى السرطان، إذ ربما يكون عيد الميلاد هذا العام هو الأخير له. فقد استخدم الزوجان المال الذى جمعه أصدقاؤهم ذوى القلب الطيب لشراء هدية لطفلهما وهى دراجة رباعية، ودراجة أخرى لأخيه Ryan ذو الـ 12.

ولكن الدراجات التى تم طلبها من موقع شركة Power Off Road، لم تصل أبداً - على الرغم من أنه تم دفع مبلغ 640 جنيه استرلينى فى نوفمبر الماضى.

وقال أحد أقارب الطفل: "أردنا أن يكون لشون شىء يريده حقا لأن هذا قد يكون الكريسماس الأخير له.. أردنا دراجة لأخيه أيضا، حتى يتمكنا من اللعب معا وأن يكون لهما ذكريات جميلة".

وأضاف: "هذا هو كريسماس خاص جدا ونحن نريد أن يكون خاصا للغاية لشون، ولكن الآن هؤلاء الناس قد دمروا الأمر". وتم جمع تبرعات لشون تبلغ 4500 بعد تشخيصه فى يوليو، وذلك لتغطية تكلفة عطلة عائلية". وكان الطفل يعانى من سرطان نادر "rhabdomyosarcoma".

وحذر بيتر دينارد أحد أقارب الطفل شون: "نحن بحاجة إلى إيقاف المزيد من العملاء من الإيقاع فريسة للنصب. هذا النشاط التجارى يستخدم عددًا من الأسماء التجارية". وأشار إلى أنه على الرغم من تسديد شيكات بعض العملاء لكن سجل موافى فى تسليم البضائع مروع".