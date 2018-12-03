شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تحذر المدخنين فى المشآت العامة: "غرامة فورية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت وزارة الصحة والسكان المواطنين من التدخين فى المنشآت العامة، مؤكدة أن من يثبت قيامه بذلك يعرض نفسه للغرامة الفورية. وقال مصدر مسئول بوزارة الصحة لـ"الخليج 365" إن الوزارة ممثلة فى إدارة مكافحة التدخين ستقوم بمتابعة تطبيق القانون بشكل جدى منعا للأضرار التى تقع على غير المدخنين. وأضاف المصدر أن الدولة تتجه إلى مكافحة انتشار التبغ لخطورته الشديدة على الصحة العامة.

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