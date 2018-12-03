مركبتان مصريتان تخطفان الأضواء بمعرض "إيديكس 2018"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018" الأول من نوعه في مصر، والمقام في مركز المعارض الدولية بالتجمع الخامس ويستمر حتى الأربعاء المقبل.

وضم جناح مصر في المعرض، العديد من المنتجات والأسلحة المصرية في مختلف فروع التسليح سوءا البحرية أو الجوية والبرية، من بينها المركبتين "ST-500 LTV وST-100 MRAP".

وتنتج وزارة الإنتاج الحربي بشراكة أجنبية، العربتين بنسبة تصنيع تصل إلى 70% شاملة كافة المكونات، ما عدا الشاسية والمحرك، ومتضمنًا الإلكترونيات والبرج القتالي العامل بالتحكم عن بعد.

وتظهر المركبة من طراز النسخة "ST-100 MRAP"، بشبكة التموية الخافضة للبصمتين الرادارية والحرارية، مع نظام التشويش الدفاعي لحمايتها من أنظمة التفجير الاسلكية للعبوات الناسفة.

ويمكن تجهيز هذه المركبات لمختلف المهام كالقتال ونقل الأفراد والإسعاف والحرب الإلكترونية، والعديد من الأغراض العسكرية.