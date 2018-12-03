عبير الراوي تصل للقائمة القصيرة لجائزة أحمد فؤاد نجم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

انطلق منذ قليل، بالجامعة الأمريكية، حفل توزيع جوائز الدورة الخامسة لمسابقة أحمد فؤاد نجم، في شعر العامية، والتي تنظمها مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية.

وأعلنت لجنة التحكيم، عن وصول الشاعرة عبير الراوى، عن ديوان "الأكل فى الميت حلال" الذي صدر عن دار فهرس، للقائمة القصيرة للجائزة.

وانطلق، مساء اليوم الاثنين، حفل توزيع جوائز الدورة الخامسة لمسابقة أحمد فؤاد نجم، في شعر العامية، والتي تنظمها مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، بالجامعة الأمريكية.

ويُقام الحفل بحضور عدد من المثقفين والشخصيات العامة، على رأسهم الدكتور شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق، الدكتور عماد أبو غازى وزير الثقافة الأسبق، والشاعر إبراهيم داوود، وأيضا محمد العدل والمخرج مجدى أحمد على، المخرج خالد يوسف وغيرهم.