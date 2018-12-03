عزيز محمد يصل للقائمة القصيرة لجائزة أحمد فؤاد نجم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

تصوير- إسلام فاروق:

أعلنت لجنة تحكيم جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية التي تقدمها مؤسسة "ساويرس" للتنمية الاجتماعية، عن وصول الشاعر عزيز محمد عن ديوان "الكوكب العاشر" صادر عن دار تشكيل، إلى القائمة القصيرة للجائزة.

يشار إلى أن القائمة القصيرة للجائزة تضم 10 دواوين شعرية، يحصل صاحب كل ديوان منها على 10 آلاف جنيه، ويتم اختيار الفائز بالجائزة الكبرى من بين القائمة القصيرة، ويحصل على جائزة قدرها 50 ألف جنيه مصري.

وانطلق، مساء اليوم الاثنين، حفل توزيع جوائز الدورة الخامسة لمسابقة أحمد فؤاد نجم، في شعر العامية، والتي تنظمها مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، بالجامعة الأمريكية.

ويُقام الحفل بحضور عدد من المثقفين والشخصيات العامة، على رأسهم الدكتور شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق، الدكتور عماد أبو غازى وزير الثقافة الأسبق، والشاعر إبراهيم داوود، وأيضا محمد العدل والمخرج مجدى أحمد على، المخرج خالد يوسف وغيرهم.