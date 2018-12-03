السجن المؤبد لـ "حداد" قتل عاملًا بسبب علاقة عاطفية مع زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قضت محكمة الجيزة برئاسة المستشار محمد عوض الله، بالسجن المؤبد لحداد في اتهامه بقتل شاب، بسبب شكه في وجود علاقة عاطفية بين زوجته والمجني عليه.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى المقدم محمد عبد الشكور، مفتش مباحث بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بالعثور على جثه شاب بأرض زراعية بمنطقة الصف، ومصاب بجرح قطعي بالرأس مع وجود حبل ملتف حول عنقه، وانتقلت قوة من مركز شرطة الصف لمكان العثور على الجثة، وتم نقلها إلى المستشفى، وصرحت النيابة بتشريح الجثمان، وطلبت تقرير الطب الشرعي الخاص به.

وتبين من خلال التحقيقات، أن وراء الواقعة "سمير.ع" 23 سنة حداد، وأنه قتل المجني عليه "رضا.ع " عامل، عمدًا مع سبق الإصرار؛ لاعتقاده بوجود علاقة عاطفية تربطه مع زوجته، وبالقبض على المتهم اعترف بقتل المجني عليه للسبب سالف الذكر، وأنه اصطحبه داخل "توك توك" إلى مكان زراعي وضربه على رأسه، ووضع حبل على عنقه حتي لفظ أنفاسه الأخيرة.