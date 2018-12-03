مفوضي الدولة توصي بإيقاف نقيب الصيادلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمود الشوربجي:

أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها في الدعوى رقم ٤٠٧٦٥ لسنة ٧٢ قضائية، المطالبة باعتماد القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٥، والمتضمنة إيقاف الصيدلي محيي الدين إبراهيم عبيد، عن مزاولة مهام منصب النقيب، وإلغاء القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية والتي تضمنت عزل أعضاء المجلس، وتصعيد آخرين ليحلو محلهم.

يأتي ذلك في الدعوى المقامة من كل من؛ الدكتور عصام عبدالحميد، والدكتور أحمد عبيد، والدكتور أحمد فاروق، والدكتور جورج عطاالله، والدكتور أحمد فاروق، والدكتور صبري الطويلة أعضاء المجلس.

وانتهت هيئة المفوضين إلى التوصية بإلغاء القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية لصيادلة مصر بتاريخ 14 مايو 2018، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعتماد جميع القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة يوم الثلاثاء 15 مايو 2018، وإلزام المدعي عليه بالمصروفات.

كانت هيئة المفوضين استندت إلى صحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية بموجب حكم محكمة القضاء الإداري السابق ٣٩١٣١ لسنة ٧٢ق، وكذلك لمخالفة الدعوى لعقد الجمعية العمومية بتاريخ 14 مايو الماضي لاشتراطات مواعيد الدعوى القانونية، وصدورها من غير ذي صفة فضلًا عن صورية الانعقاد.