السجن المشدد 5 سنوات لـ 4 متهمين قتلوا شابًا لسرقة سيارته بالصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الإثنين، 4 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهم بقتل شابًا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد في القضية رقم 12408لسنة 2018 جنايات الصف.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عوض الله، وعضوية المستشارين عمرو وحيد وخالد الشلقامي، وأمانة سر وجيه أديب وأبو بكر طه.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم" خ.ح" وشهرته "مصطفي عيد" 16 سنة فلاح، و"وليد.ع" هارب، و"عبد الله.ع" هارب، و"سيد.ط" هارب، قتلوا المجني عليه عويس.ش" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد؛ لسرقته وأعدوا لذلك الغرض "بندقية آلية" بأن استوقفوا السيارة التي كان يستقلها، وما أن حاول الفرار حتى أطلق الأول صوبه أعيرة نارية قاصدًا قتله حال تواجد باقي المتهين بمسرح الجريمة.

واقترنت تلك الجناية بجنايتين أخرتين إذ أنه في ذات الزمان والمكان شرعوا في قتل المجني عليه "محمد ش"، مع سبق الإصرار والترصد من خلال السلاح الناري سالف الذكر، وما أن حاولوا الفرار منهم حتى أصيب.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين الأربعة شرعوا في سرقة السيارة رقم 305121 نقل الجيزة، محل استقلال المجني عليهما سالفي الذكر.

وأكد محمد مختار دسوقي رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الصف، أن التحريات أكدت قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصصا في ارتكاب جرائم السرقة بالإكراه، وأنه في يوم الواقعة أشهرا أولهم سلاحه الناري -بندقية آلية- في وجه المجني عليه، لإجباره على التوقف لسرقته، إلا أنه حاول الفرار وأطلقوا صوبه وابلاً من الأعيرة النارية أودت بحياته.