مصر | النيابة تعاين موقع مصرع شاب بعدما صدمته سيارة بالتجمع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تعاين موقع مصرع شاب بعدما صدمته سيارة بالتجمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقل فريق من نيابة القاهرة الجديدة لموقع مصرع شاب صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق بمنطقة التجمع الأول.

وتلقى قسم شرطة التجمع الأول، إشارة من النجدة مفادها وقوع حادث سير ومصرع شخص، وبالانتقال والفحص تبين مصرع الطالب "محمد علاء علي" بالفرقة الأولى بالمعهد العالى للحاسبات ونظم المعلومات بالتجمع الأول.

وكشفت التحريات أنه حال عبور الطالب الطريق صدمته سيارة مسرعة وتوفى فى الحال، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.