مصر | المرور توجه نصائح للمواطنين أثناء القيادة في الشبورة المائية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المرور توجه نصائح للمواطنين أثناء القيادة في الشبورة المائية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الادارة العامة للمرور، عدة إرشادات حرصًا علي أمن وسلامة المواطن أثناء السير عند وجود شبورة مائية. وجاءت الإرشادات كالتالي:

أفضل نصيحة للوقاية من أخطار الشبورة هي تأجيل رحلتك لحين الانتهاء منها ووضوح الرؤية. إضاءة جميع أنوار السيارة بحيث يكون النور الأمامي في الوضع المنخفض واستخدام أنوار الشبورة إن وجدت

استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتي تكون مرئيا للغير. فتح زجاج السيارة بدرجة لمنع تكثف الماء بداخلها. يجب أن تكون السرعة في حدود ماتسمح به الرؤية. استعمال مساحات المطر واستخدام آلة التنبية على فترات منقطعة حتي تشعر الغير بوجودك. عدم التوقف في منطقة الشبورة. في حالة عطل سيارتك بمنطقة تواجد الشبورة، أسرع بتجنيبها أقصى الجانب الأيمن وبعيدا تماما عن نهر الطريق مع تشغيل كافة الأنوار مع تثبيت المثلث التحذيري خلف السيارة وعدم النزول من السيارة أو مرافقيك لعدم التعرض للخطر. الشبورة غالبا ماتكون منقطعة ومتحركة فلا ينبغي تغيير السرعة في حالة وجود الشبورة. ضاعف مسافة الامان بينك وبين السايرة التي أمامك. يجب السير في منتصف نهر الطريق مسترشدا بالخطوط البيضاء. عدم التخطي بالسيارة لسيارة أخري. رجل المرور يؤدي عمله ليحقق الأمن والسلامة لك فاتبع نصائحه حتي تصل إلى أسرتك سالمًا.

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