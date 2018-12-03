أخبار مصر | خراجة: نقيب الصحفيين يعمل وحده وأصررت على إعفائي من الإشراف على مشروع العلاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خراجة: نقيب الصحفيين يعمل وحده وأصررت على إعفائي من الإشراف على مشروع العلاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمد خراجة عضو مجلس نقابة الصحفيين، عن تقدمه بطلب لمجلس النقابة، بإعفائه من الإشراف على مشروع علاج النقابة، مؤكدًا أن المجلس رفض طلبه، ولكن مُصر على الاعتذار عن المشروع.

وقال في تصريحات لـ"الفجـر"، إن الرعاية الاجتماعية ومشروع العلاج مازال "الحسنة الوحيدة" المُتبقية بنقابة الصحفيين، بعد توقف كافة الخدمات التي كانت تقدمها النقابة بدورها.

وأضاف أن كُتيب عام 2019 صدر خاليًا من المقدمة، والتي كان يراها النقيب لا تصلح، والتي كانت تُبرز أعمال اللجنة طوال عامين ماضيين، إلا أن النقيب كان يرى أن المقدمة تُظهر عورات القائمين على شؤون النقابة، بعد إخفاقهم في طباعة كُتيب المشروع لعام 2018.

وكان تقدم "خراجة" بطلب لمجلس النقابة برئاسة الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة؛ لإعفائه من الإشراف على مشروع العلاج بالنقابة، وذلك بسبب ما يُمارس من القائمين على إدارة النقابة، والتعنت المُستمر ووضع العراقيل أمام النهوض بمشروع العلاج، بدليل التعنت في طبع كُتيب مشروع العلاج لعام 2018، ثم طبع كُتيب عام 2019 دون مراجعة المادة قبل النشر.