شكرا لقرائتكم خبر عن «الكشف عن فيروس سي»: مليون و100 ألف مواطن تعرضوا للمسح الطبي منذ بداية المرحلة الثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتور ريهام غلاب، مدير الحملة القومية للكشف عن «فيروس سي» والأمراض غير السارية، إن «الحملة بدأت في أكتوبر 2018، وبدأت المرحلة الثانية في 1 ديسمبر في 11 محافظة، كما انطلقت المرحلة الأولى للكشف على طلاب الإعدادية والثانوية العامة والأزهرية».

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN» أنه «مسحنا في المرحلة الثانية حوالي مليون مواطن، ومنذ بدء الحملة مسحنا أكثر من 12 مليون مواطن»، مضيفة أن «مليون و100 ألف مواطن تعرضوا للمسح الطبي منذ بداية المرحلة الثانية للحملة».

وتابعت أن «المواطن لا يبذل أي مجهود للبحث عنا، ولدينا حملة إعلامية قوية، ونجحنا في استعادة ثقة المصريين في دولتهم وحكومتهم ووزارتهم»، مشيرة إلى أن «نسب الإصابة بفيروس سي تقترب من 5 %، والنسب في المرحلة الثانية متشابهة».

وناشدت المصريين بالنزول وإجراء المسح، لأننا «نريد القضاء على فيروس سي بمصر»، مشيرة إلى أنه «استطعنا كشف إصابة طلاب بفيروس سي، والكثير من مرضى السكر، و25 % من المصريين يتمتعون بالوزن المثالي، والباقي يعاني من السمنة أو السمنة المفرطة».