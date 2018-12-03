شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: الكون كله سيعدل يوم القيامة حتى لغة البشر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن يوم القيامة ليس مثل ايام الدنيا، موضحا أن الكون كله من الجبال والأرض وكل شيء سيحدث عليه تعديل.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الاثنين: «كل شيء سيتغير بما فيها التكاليف الشرعية من الحج والصلاة والصوم.. خلاص اللى ذاكر ذاكر.. حتى اللغة هتتغير أثناء وقوف العبدأمام يدى الله بلغة واحدة، وكل الناس هتتحاسب في وقت واحد». واستكمل: «الأخرس هينطق حتى الطفلة التي وأدت ستسال باى ذنب قتلت».