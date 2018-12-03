شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر القوة والسلام».. فيلم تسجيلي يستعرض قدرات القوات المسلحة منذ حرب أكتوبر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عرضت وزارة الدفاع المصرية، على موقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب» اليوم الإثنين، فيلمًا وثائقيًا بعنوان «مصر القوة والسلام»، والذي تم عرضه خلال افتتاح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واستعرض «الفيلم»، قدرات القوات المسلحة المصرية منذ حرب أكتوبر وحتى الآن، كما عرض استعدادات مصر لإقامة معرض «إيديكس 2018»، مؤكدًا أنه حدث عسكري استثنائي، وأن حضور مصر يتجلى على نحو مثالي عبر أحدث منتجات وزارة الإنتاج الحربي وجهاز الصناعات والخدمات البحرية والهيئة العربية للتصنيع والشركة العربية العالمية للبصريات.

وأوضح «الفيلم»، أنه ملتقى هو الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وآلية دولية لعرض أهم الوسائل العسكرية الفاعلة في مجال تأمين الحدود والموانئ والمطارات والأمن الأرضي والأمن المعلوماتي، وأنه معرض عالمي لدعم المساعي الدولية لمجابهة كافة المخاطر والتحديات الأمنية العالمية، وذلك عبر تخصيص جناح مستقل يضم أحدث المعدات العسكرية والحلول التقنية في مجال مكافحة الإرهاب العابر للدول.