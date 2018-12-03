شكرا لقرائتكم خبر عن «العصار» يلتقي نائب مساعد قائد الجيش لشئون التعاون وصادرت الدفاع الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور محمد سعيد العصار، اليوم الاثنين، «آن كاتالدو» نائب مساعد قائد الجيش لشئون التعاون وصادرت الدفاع الأمريكية وذلك على هامش فعاليات اليوم الأول من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية«EDEX-2018»، والذي يقام في مصر خلال الفترة من ٣- ٥ ديسمبر الحالي.

تناول اللقاء التأكيد على قوة العلاقات المصرية الأمريكية وخاصة في مجال التصنيع العسكري ومن أهمها تصنيع الدبابة الأمريكية M1A1 بإحدى شركات الإنتاج الحربي، كما تناول اللقاء التنسيق مع شركة «AMgeneral» الأمريكية لتصنيع العربات الجيب المصفحة.

ومن جانبها أشارت «آن كاتالدو» إلى أهمية التعاون في مجال التصنيع العسكري بين الجانب الأمريكي ووزارة الإنتاج الحربي وأنها سوف تقوم بتحديد بعض أوجه التعاون التي يمكن المشاركة بها ومن بينها تصنيع الذخائر والعربات المصفحة.