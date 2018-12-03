شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للسكان»: الأمية من أكثر المشكلات التي تواجه بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، إن الأمية تعد من أكثر المشكلات التي تواجه محافظة بني سويف.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بمحافظة بني سويف برئاسة السيد المستشار هانى عبدالجابر محافظ بني سويف والدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان وبحضور ممثلى جميع الجهات المعنية بقضايا السكان والأسرة والتنمية بالمحافظة وممثلى الجمعيات الأهلية.

أوضح أن نسبة الأمية بين الإناث في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر خلال عام 2017 بلغ نحو 49،8%، بينما بلغت النسبة بين الذكور 43،7%.

وقال إن هذه النسبة كبيرة للغاية، محذرا من خطورة الأمية على الأسرة وعلى المجتمع، فالمرأة الغير متعلمة لن تستطيع تربية جيل قادر على فهم مستقبله وإدراك تحدياته .

وأوضح أن الأمية- خاصة بين الإناث- تعد من الروافد الاساسية للزيادة السكانية، فإذا نظرنا نحو موضوع الزواج المبكر بين الإناث مثلا، نجد أن الأمية سببا رئيسيا في ذلك لعدم إدراك الفتاة بمخاطر هذا الزواج، والفتاة التي تتزوج مبكرا بديهيا أن تنجب مبكرا، فلا تصل إلى سن الثلاثين عاما مثلا، إلا وقد أنجبت نصف دستة من الأطفال، وذلك لأنها لا تعي مفهوم الزواج المبكر ومخاطره ،ولا تدرك مفهوم تنظيم الأسرة، ومن ثم نجد تدهورا في جميع خصائص السكان، فنجد تدهورا في صحة الأم والطفل، وارتفاعا في نسبة الوفيات بين الأمهات والأطفال، وزيادة التسرب من التعليم، وزيادة عمالة الأطفال، وزيادة نسبة الفقر، كل هذه الأمور تأتي نتيجة مباشرة «للأمية».

وقال إن مشكلة الزيادة السكانية، أصبحت تهدد كل جهود التنمية في مصر، وأدت إلى وجود خلل واضح في توزيع السكان، ومن ثم التأثير سلبا على خصائصِ السكان من تعليم وصحة.

وأشاد مقرر المجلس القومي للسكان بالدور الكبير الذي يقوم به المستشار هانى عبدالجابر محافظ بني سويف وتذليله كافة العقبات التي تواجه تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان.

أوضح أن هناك تحسن ملحوظ في بعض المؤشرات السكانية بالمحافظة، فقد تحسنت مؤشرات استخدام وسائل تنظيم الأسرة ،حيث بلغ نسبة المنتفعات 598 ألف و526 منتفعة من إجمالي المستهدف وهو 604 ألف و882، بنسبة 99%، بالإضافة إلى انخفاض معدل المواليد وانخفاض معدل الوفيات بين الأمهات والأطفال.

أما فيما يخص «التسرب من التعليم»، فهناك تحسن ملحوظ أيضا فقد انخفضت نسبة التسرب من التعليم من 1،27 %عام 2016 إلى 51، %عام 2017.

ويبلغ عدد سكان محافظة بنى سويف وفقا لتعداد ٢٠١٧ يبلغ 3 مليون و154 ألف و199 نسمة ويمثل سكان الريف فيها ٧٧.٣٪ من سكان المحافظة ويمثل سكان الحضر ٢٢.٧٪.

ويتزامن اجتماع المجلس الإقليمي للسكان، مع انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس السيسي للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية، فمحافظة بني سويف ضمن محافظات المرحلة الثانية من المبادرة، ويسعى المجلس القومي للسكان إلى حث المواطنين على أهمية الكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية من خلال مبادرة السيد الرئيس، وذلك في إطار ما يقوم به المجلس من جهود لرفع خصائص السكان.

وفى سياق اخر قام المجلس القومى للسكان بعقد مؤتمراً ختامياً لمبادرة شباب مصر الذي ينظمه المجلس بالتعاون مع منظمة اليونسيف يوم الاثنين القادم بقاعة احتفالات جامعه القاهرة نظم المجلس اليوم لقاءا تثقيفيا وتنظيميا لشباب المبادرة في عدد من جامعات مصر وذلك بالقاعة الرئيسية للمجلس بالمعادى.

ومن جانبها أكدت الدكتورة هالة عزام المدير التنفيذى للمبادرة على أهمية هذا اللقاء في اطار الإعداد للمؤتمر الختامى للمبادرة خاصة ونحن بصدد الانطلاق في مرحلة جديدة للمبادرة والتى تهدف إلى توعية وتثقيف المواطنين وتغير المفاهيم الخاطئة وتحسين خصائصهم السكانية.