شكرا لقرائتكم خبر عن أدوية جديدة لعلاج الهيموفيليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبذل علماء أمراض الدم وشركات الأدوية جهودا مضنية في البحث عما هو جديد لعلاج مرض «الهيموفيليا»، الذي يعاني منه أكثر من 30 ألف شخص وهو ما يحتاج لنقل الدم.

وقالت الدكتورة ميرفت مطر، أستاذ أمراض الدم بالقصر العيني، إن هناك علاج جديد وقائي لمرض «الهيموفيليا» يتم حقنه مرة كل أسبوعين تحت الجلد، وهو يمثل طفرة كبيرة في العلاج يستخدم حاليا في أوروبا وأمريكا وقريباً في مصر.

بسبب الأمراض المنتشرة والأعراض المتزايدة لمرض الهيموفيليا، فإن هناك طرح لعدد من المنتجات الجديدة لزيادة المنافسة بشكل كبير وومن أجل الحفاظ على مستوى التنافسية في هذه الفئة، لذلك قررت شركة باير عدم استخدام منشأة العامل الثامن التي أقامتها في مدينة فوبرتال في ألمانيا، وأن تركز كل الإنتاج في مدينة بركلي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال ويرنر بومان، رئيس مجلس إدارة شركة «باير إيه جي»، إنه تم تحقيق تقدم في التنمية الاستراتيجية خلال الأعوام الأخيرة، والعمل على تواصل تبني التدابير الخاصة بحافظتها خلال العام 2019، كما تخطط الشركة للخروج من مجال صحة الحيوان وتعمل على تقييم الخيارات المتاحة،وعلى الرغم من أن هذه الوحدة تقدم خيارات هامة لتحقيق النمو في أسواق جاذبة، إلا أن الشركة تعتزم جمع مصادر الاستثمار اللازمة لدعم صحة الحيوان لتوجهها نحو الأعمال الأساسية في أنشطة الأدوية وصحة المستهلك والعلوم.

وأكد أنه في قطاع الأدوية، فإن هناك دعم التركيز على الابتكارات بجانب التنمية الناجحة والمستمرة في أنشطة الأبحاث والتطوير، وتشمل تدابير الشركة التطوير السريع لنموذج الابتكار وإعادة هيكلة أنشطة الأبحاث والتطوير المحلية.