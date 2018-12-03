شكرا لقرائتكم خبر عن وقف رحلات الغطس لجزيرة الأخوين بالبحر الأحمر حتي بداية يناير المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحرالأحمر، وقف أنشطة الغوص ورحلات السفاري لجزيرة الأخوين اعتبارًا من 7 ديسمبر الحالي وتستأنف بداية من شهر يناير ٢٠١٩ وتشكيل لجنة علمية لدراسة سلوك أسماك القرش الموجودة بجزيرة الأخوين والوقوف على الأسباب التى أدت إلى التغيرات البيئية بالمنطقة وحذر المحافظ من يخالف القرار سيعرض منشأته السياحية للعقوبات طبقا للقانون.

وبحث محافظ البحر الأحمر مع هشام جبر، رئيس مجلس الإدارة لغرفة الغوص والأنشطة البحرية، وضع ضوابط وأسس منظمة لجميع الرحلات البحرية بمناطق الجزر البعيدة والشعاب المرجانية والمحميات الطبيعية، بحضور أحمد غلاب مدير محميات البحر الأحمر، كما ناقش المحافظ تحديد آلية مراقبة لأعداد المراكب والطاقة الاستيعابية لها بمناطق الغوص والأنشطة البحرية.

وأشار «عبدالله» أنه سيتم تنفيذ برنامج تدريبى شامل لزيادة الوعى والمعرفة البيئة لكافة العاملين بالمراكب وطرق التعامل الآمن مع موارد البيئة البحرية وخاصة بمناطق المحميات الطبيعية لتوعيتهم بخطورة الممارسات البيئة الغير سليمة التى تتسبب فى الإضرار بالبيئة البحرية. وأعلن المحافظ استعداده التام لأنهاء كافة الإجراءات لتحقيق المنظومة وتنفيذ طرق المراقبة البيئة للرحلات واللنشات السياحية.