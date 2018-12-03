شكرا لقرائتكم خبر عن «الإنتاج الحربي»: قادرون على تصدير السلاح المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء مهندس محمد شيرين، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير الإنتاج الحربي، إن «فكرة معرض إيديكس 2018 بدأت بأمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتجهيز معرض عسكري في مصر، وإن الاستعدادات بدأت منذ عام، وأن 373 شركة عالمية من 41 دولة تشارك في المعرض».

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN» أن «المكسب المعنوي الذي سيعود على مصر من المعرض هو تأكيد على استقرار مصر، وتقدمها، وقدرتها على استضافة المعارض الكبرى على أرضها، وأن المعرض لعرض السلاح الذي نصنعه للجيش المصري، وسنعمل على تصديره في الفترة المقبلة».

وتابع أن «الإنتاج الحربي تنتج الدبابات والمدافع والهاونات والذخائر، والكباري العابرة للموانع المائية والطبنجات والآليات، وكل تلك المنتجات يمكن تصديرها للدول المحيطة بنا».