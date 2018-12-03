شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن : انتظام صرف معاشات ديسمبر لليوم الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى انتظام عمليات صرف معاشات شهر ديسمبر فى يومها الثالث على التوالى واطمأنت الوزيرة إلى سير عملية صرف المعاشات بيسر وبدون شكوى بجميع منافذ الصرف وماكينات الصراف الالى التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها .

وأشار تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومى والعام والخاص لمتابعة عمليات الصرف على مدار ساعات اليوم إلى انتظام عمليات الصرف حيث بلغ اجمالى حركات الصرف حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الثالث من ديسمبر إلى مليون و67 الف عملية صرف باجمالى مليار و370 مليون جنيها ، وسجلت ماكينات الصرافات الآلية 655 ألف حالة بقيمة إجمالية 727 مليون جنيه وتم تسجيل 412 ألف حالة صرف من منافذ الصرف المختلفة وقامت بصرف 643 مليون جنيه .

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعى باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات ولضمان انتظام الصرف من كافة المنافذ مع العمل على تذليل أى عقبات قد تواجه أصحاب المعاشات .