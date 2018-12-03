شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة بمؤتمر تغير المناخ :مبادرة السيسى تتوافق مع التوجهات العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال مشاركتها فى الافتتاح الرئاسى لمؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية تغير المناخ ببولندا، أن تأكيد الرئيس البولندى خلال كلمته على أهمية الدمج بين اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التصحر، التنوع البيولوجي) يعكس ويعزز التوجه المصرى من خلال المبادرة المصرية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الافتتاح الرسمى لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى والذى عقد خلال الفترة من 17 الى 29 نوفمبر الماضى بشرم الشيخ، حيث استهدفت المبادرة ربط الاتفاقيات الثلاث لتحقيق أقصى استفادة ممكنة وأفضل استغلال للموارد.

جاءت تصريحات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال المشاركة فى الافتتاح الرئاسى لمؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية تغير المناخ ببولندا وهى رئيس لمؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، الوفد المصرى المشارك فى الافتتاح الرئاسى لمؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية تغير المناخ ببولندا، وذلك بمشاركة السفير المصرى ببولندا نائب مساعد وزير الخارجية ونقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية تغير المناخ.

و أشادت بما أكده الحضور خلال الافتتاح على ضرورة الخروج ببرنامج عمل توافقى يخدم جميع المصالح، وكذلك إشارة ممثل البنك الدولى إلى مضاعفة التمويل لصالح التعامل مع قضية تغير المناخ ليصل إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2020 يخصص منهم 50 مليار دولار للتكيف مع آثار التغيرات المناخية.

حضر الجلسة الافتتاحية كل من مديرة البنك الدولي، الرئيس الحالى للجمعية العامة للأمم المتحدة، الرئيس البولندي، رئيس مؤتمر تغير المناخ 23 لدولة فيجي، ورئيس مؤتمر تغير المناخ 24 ببولندا، والسكرتيرة التنفيذية لاتفاقية تغير المناخ، والسكرتير العام للأمم المتحدة .

على جانب اخر شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى احتفالية يوم أفريقيا على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية تغير المناخ ببولندا والذى تترأس وزيرة البيئة الوفد المصرى المشارك به.

وقد حضر الاحتفالية السفير محمد نصر رئيس المجموعة التفاوضية الأفريقية لتغير المناخ والسيد وزير البيئة الجابونى بصفته رئيس مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة الحالى (الأمسن)، والذى أشار فى كلمته إلى عدالة المناخ وأن المتسببين الفعليين فى ظاهرة تغير المناخ هم الأقل تضررا من مخاطر آثاره.

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى احتفالية يوم أفريقيا على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية تغير المناخ ببولندا والذى تترأس وزيرة البيئة الوفد المصرى المشارك به.

وقد حضر الاحتفالية السفير محمد نصر رئيس المجموعة التفاوضية الأفريقية لتغير المناخ والسيد وزير البيئة الجابونى بصفته رئيس مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة الحالى (الأمسن)، والذى أشار فى كلمته إلى عدالة المناخ وأن المتسببين الفعليين فى ظاهرة تغير المناخ هم الأقل تضررا من مخاطر آثاره.