شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دار الإفتاء تجيب على سؤال حكم سفر المرأة دون محرم من أجل العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال لأحد المواطنين ورد خلال بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بخصوص حكم سفر المرأة وحدها من أجل عملها دون محرم. وأجاب الدكتور محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء، موضحا أنه يجوز للمرأة السفر وحدها دون محرم إذا كان الطريق آمنا ومعها رفقة أو نسوة ثقات.

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