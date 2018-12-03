شكرا لقرائتكم خبر عن " الجايكا " تمنح هانى هلال الجائزة التقديرية لهيئة التعاون الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منحت الوكالة اليابانية للتعاون الدولى (JICA) الدكتور هانى هلال، وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى الأسبق، الجائزة التقديرية لهيئة التعاون الدولى بأسم رئيس الجايكا، نظراً لما قام به من إسهامات فى دعم مشروعات التعاون المصرى اليابانى فى مجالات التعليم والثقافة بجمهورية مصر العربية، وتمنح الجايكا هذه الجائزة للشخصيات والمنظمات للإشادة بإنجازاتهم البارزة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى البلدان النامية من خلال أنشطة التعاون الدولى التى تقوم بها الجايكا.

ومنحت الجايكا خلال هذا العام فى دورتها الرابعة عشر الجائزة للدكتور هانى هلال ، من مصر ضمن 49 شخصية ومنظمة، منهم 35شخصية و14 منظمه من ١٧دوله مختلفه، وسلمت نوريكو سوزوكي، النائب الأول لرئيس الجايكا ونائب رئيس مجلس أمناء مجلس أمناء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST)، الدكتورهلال هذه الجائزة على هامش الاجتماع الثامن عشر لمجلس أمناء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST) فى 3 ديسمبر 2018 بالقاهرة.

جدير بالذكر ان د. هانى هلال هو الأمين العام للجنة التسيير الخاصة بالشراكة المصرية اليابانية للتعليم المعلنه باليابان فى 2016 برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس وزراء اليابان