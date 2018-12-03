وزير الأوقاف يعتمد أكثر من 6 ملايين جنيه لصيانة وترميم المساجد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الاثنين، مبلغ 6.896.790 جنيهًا، لصيانة وترميم وإحلال وتجديد بعض المساجد على مستوى الجمهورية.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها الاثنين، أن ذلك يأتي ضمن خطتها لإحلال وتجديد وصيانة بعض المساجد على مستوى الجمهورية.