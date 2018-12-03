مطار القاهرة ينهي استعداداته لاستقبال وفود مؤتمر "إفريقيا 2018"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:

خصصت سلطات مطار القاهرة الدولي، ممرًا خاصًا بصالات الوصول لإنهاء إجراءات وفود دول الاتحاد الأفريقي، المشاركين في مؤتمر "إفريقيا 2018"، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، والذي ينعقد بمدينة شرم الشيخ في نسخته الثالثة تحت عنوان "القيادة الجريئة والالتزام الجماعي وتعزيز الاستثمارات البينية الإفريقية".

وقالت مصادر بالمطار اليوم الاثنين، إن السلطات تقوم بإنهاء الاستعدادات الخاصة بالمؤتمر، لاستقبال الضيوف المشاركين من خلال مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة، مشيره إلى أنه تقرر تخصيص 2 كاونترات لضيوف المؤتمر، أحدهم لكبار الزوار من الضيوف، والآخر للمرافقين من الوفود والمشاركين.

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم وضع لافتات خاصة بالمواطنين الأفارقة بالمطار، لتسهيل إجراءات الدخول الخاصة بمواطني الدول الأفريقية، وسيتم تخصيص فرق من العلاقات العامة لاستقبال الضيوف المشاركين لإنهاء وصولهم إلى القاهرة وسفرهم إلى مدينة شرم الشيخ، لمقر انعقاد المؤتمر.

ويعقد مؤتمر "إفريقيا 2018"، في الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر الجاري ، بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الإفريقية، و 2000 شخص من ممثلين عن شركاء مصر في التنمية ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة، وجميع أنحاء العالم بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الإفريقية.