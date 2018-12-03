أخبار مصر | زاهي حواس: لا يوجد لعنة فراعنة.. ولم نكتشف سوى 30 ‎%‎ من آثار مصر (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زاهي حواس: لا يوجد لعنة فراعنة.. ولم نكتشف سوى 30 ‎%‎ من آثار مصر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، محاضرة اليوم الاثنين في معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا عن أسرار الفراعنة.

وقال حواس، في محاضرته، إنه لا يوجد ما يعرف بالزئبق الأحمر، كما لا يوجد ما يعرف بمصطلح لعنة الفراعنة، وأوضح أن سر وفاة مكتشفي المقابر المصرية القديمة وارتباطها بـ(لعنة الفراعنة)، هو أن مكتشفي المقابر وافتهم المنية بعد الاكتشاف، بسبب الهواء الفاسد والجراثيم التي تكونت على مدار آلاف السنين في المقابر التي توجد بها مومياء، في وقت لم يكن علم الفيروسات بلغ شأنه الحالي.

وأضاف أنه ارتبط بالآثار المصرية وأحبها منذ رؤيته للتماثيل الأثرية، وأشار انه علم الآثار علم دراسات وأبحاث، وحتى الآن لم نكتشف سوى 30‎%‎ من الآثار المصرية.

وتحدث حواس خلال المحاضرة عن الأهرامات المصرية ومقابر العمال وطريقة بناء الهرم و بردية وادي الجرف التي تعد أهم اكتشافات القرن العشرين؛ وتحدث عن المومياوات الملكية وكيف مات توت عنخ آمون وعن مؤامرة الحريم؛ وعن الحفائر في وادي الملوك الغربي والبحث عن مقبرة عنخ إسن آمون.