أخبار مصر | ننشر تقرير لجنتي "الإسكان والموازنة" بشأن تعديل قانون الضريبة على العقارات (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر تقرير لجنتي "الإسكان والموازنة" بشأن تعديل قانون الضريبة على العقارات (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حصلت "الخليج 365" على صور ضوئية من تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ولجنة الإسكان بمجلس النواب، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشـأن تعـديل بعـض أحكـام القانـون رقـم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.
ومن المقرر أن يناقشه مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل، برئاسة الدكتور على عبد العال.
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