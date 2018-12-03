مصر | مرور الجيزة يستحدث نظام "الانتشار السريع" للارتقاء بمستوى الأداء الأمني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرور الجيزة يستحدث نظام "الانتشار السريع" للارتقاء بمستوى الأداء الأمني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استحدثت مديرية أمن الجيزة، قسم مرور الانتشار السريع بالإدارة العامة لمرور الجيزة، وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى الارتقاء بمستوى الأداء الأمنى لإشعار المواطنين بالتواجد المرورى الفعال. ويقوم القسم بسرعة الانتقال لأماكن الاختناقات المرورية والحوادث على مستوى المحافظة - للحد من آثارها السلبية على الحالة المرورية والتعامل معها وتحقيق أعلى سيولة مرورية ممكنة، وكذا السيطرة على جميع المحاور والميادين الرئيسية وضبط المخالفات المرورية أثناء تحرك القوات بكافة ربوع المحافظة بهدف تحقق الانضباط المرورى، وبث روح الطمأنينة فى نفوس المواطنين.

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