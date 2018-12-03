شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات محاور النيل المختلفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، وعددًا من مسؤولي الوزارة لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات محاور النيل المختلفة.

وخلال اللقاء، عرض الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، الموقف التنفيذي الخاص بمحور عدلي منصور الذي يجري تنفيذه بتكلفة مليار جنيه، حيث أشار وزير النقل إلى أن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 70%، منوهًا بأنه يتبقى 200 مليون جنيه، لختام المشروع، علمًا أن المحافظة تقوم بتمويل 50% من المشروع، ومن المنتظر افتتاحه في يونيو 2019.

كما جرى استعراض الموقف التنفيذي لمحور سمالوط الذي تبلغ تكلفته 1.449 مليار جنيه، حيث بلغت نسبة تنفيذه 18.5 %، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي لمشروع محور قوص على النيل والمقام بتكلفة مالية تقدر بنحو 1، 239 مليار جنيه حيث وصلت نسبة التنفيذ فيه إلى 16%. وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي لمحور ديروط، الذي تبلغ تكلفته 1.7 مليار جنيه أشار وزير النقل إلى أن نسبة التنفيذ وصلت فيه إلى 4%.

وخلال اللقاء، عرض وزير النقل أيضًا الموقف التنفيذي لمحور دراو الذي يجري تنفيذه بتكلفة 1.356 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من الرفع المساحي وتم اعتماد تخطيط المحور وجار اعتماده من محافظة أسوان، وكما يتم إعداد اللوحات التنفيذية تمهيدًا لعمل الجلسات.

وفي ختام اللقاء، وجه رئيس مجلس الوزراء بأن يتم التواصل مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لتوفير 300 مليون جنيه للانتهاء من تنفيذ محاور النيل المختلفة الجاري تنفيذها في مواعيدها المحددة.