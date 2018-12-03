شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: إزالة التعديات على الزراعات وأملاك الدولة في المهد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس اللواء أركان حرب سعيد عباس، محافظ المنوفية، الاثنين، اجتماعه الأول بالمجلس التنفيذي بحضور الدكتور أيمن مختار، سكرتير عام المحافظة، واللواء علاء يوسف، السكرتير العام المساعد، ومدير إدارة المرور ونائب مدير الأمن والمستشار العسكري ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية ورئيس شركة الكهرباء وشركة غاز مصر ومدير عام هيئة الأبنية التعليمية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وبحسب بيان، وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بضرورة متابعة سير العمل داخل المصالح الحكومية والمرور يوميا، وكذا نظافة المدن والقرى والميادين العامة، ونقل القمامة يوميا من المدن والقرى إلى أماكن التجمع أولا بأول وتجميل الميادين العامة.

كما أكد المحافظ على استمرار المتابعة الدقيقة لتنفيذ الإزالات «في المهد» لجميع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة جميع، وكذلك إزالة كل الإشغالات من الشوارع بالمدن ومن على الأرصفة لسهولة حركة المرور داخل المدينة بالتنسيق مع شرطة المرافق مع إلزام جميع المحلات والمقاهي بوضع كاميرات لضمان النظام الأمني والحماية.

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي للاستعداد لموسم الأمطار وتسليك بلاعات الصرف الصحي لتصريف المياه وتجهيز مواتير شفط المياه في حالة سقوط أمطار.

كما وجه المحافظ مدير مديرية الشؤون الصحية بضرورة التنسيق مع مديرية الطب البيطري والوحدات المحلية والترصد لفيروس إنفلونزا الطيور بدائرة المحافظة واتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة في هذا الخصوص، حفاظًا على أرواح المواطنين وكذا تكثيف الحملات وتشديد الرقابة على الأسواق ومحلات بيع اللحوم والدواجن للتأكد من صلاحيتها للحفاظ على أرواح المواطنين.

ووجه المحافظ مدير الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمصادرة المعديات غير المرخصة وغير المطابقة للمواصفات، حفاظا على أرواح المواطنين، وضرورة تطهير الترع ودفع المياه إلى نهايات الترع لري الأراضي الزراعية مع رفع ناتج التطهير أولا بأول من داخل الكتلة السكنية، ووجه مدير مديرية التموين بتوفير المواد البترولية بمحطات الوقود وأسطوانات الغاز والرقابة على التوزيع مع دفع كميات إضافية من أسطوانات الغاز بالقرى والمدن مع تكثيف الحملات والمتابعة على المخابز للتأكيد على مطابقة رغيف الخبز للوزن والمواصفات وخاصة المخابز بالقرى.