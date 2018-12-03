شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: «مفيش علاقات جنسية في الجنة» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الأعضاء التناسلية ووظائفها ستختفي في الآخرة، موضحًا: «الحالة الجنسية والإخراجية المعروفة بتنتهي، ولن يكون هناك إنجاب، والأدوات التناسلية ستنتهي لأن وظيفتها تعوض بأخرى».

وأضاف الجندى، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»: «مفيش علاقات جنسية في الجنة، بالمعنى المعروف لدينا، والجنة منزهة عن العلاقات الجنسية الموجودة في الدنيا».

وتابع: «أنت رضيت أن يحدث لك تعديل في الأرض والوقت والنوم والشرب والأكل والتعب، وقبلت كل ذلك ولا تعلم أن مناطق اللذة الداخلية ستتعدل أيضًا، وربنا قادر يضع اللذة في النظر أو ملمس اليد أو نسمة هواء تمر عليك».

واستكمل: «لا تقيس العلاقات الجنسية على البشر وتنتظر أن تكون في الآخرة، لأن كل شخص لذته قد تختلف عن الآخر. وفي الآخرة لن تكون هناك عاطفة، مستشهدًا بآية :«يوم يفر المرأ من أبيه».