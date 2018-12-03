شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة ترحب بانعقاد المعرض المصري الأول للصناعات الدفاعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأت بعثة الولايات المتحدة بالقاهرة مصرعلى انعقاد المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية «EDEX»، مرحبة بمشاركة أكثر من 40 شركة ومؤسسة أمريكية في هذا الحدث الهام.

ويمثل العارضون الأمريكيون مسؤولون رفيعي المستوى قدموا خصيصاً من مقرات قيادة مؤسساتهم للمشاركة، كما تعرض الشركات الأمريكية أحدث الحلول الدفاعية المتطورة تكنولوجياً على مستوى العالم.

يضم الوفد الرسمي الأمريكي المشارك في معرض «EDEX» القائم بأعمال السفارة الأمريكية توماس جولدبرجر، ونائبة مساعد الوزيرالدفاع لشؤون التصدير والتعاون آن كاتالدو، والمديرة الرئيسية لوكالة التعاون الأمني الدفاعي ميشيل هايزن، ومدير مركز الدعم بوزارة التجارة الأمريكية، ستيفن رينا وكبير مسئولي الدفاع الأمريكيين في مصر اللواء رالف جروفر.

وقال القائم بالأعمال جولدبرجر بهذه المناسبة: «نفخر بالمشاركة الأمريكية القوية في هذا الحدث، وسنواصل العمل مع الحكومة المصرية والشركات الأمريكية لنرى مصر تمتلك الأدوات التي تحتاجها لضمان أمنها».