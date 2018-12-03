- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فى دقيقة.. توقعات سقوط الأمطار خلال الـ 48 ساعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تزامنا مع توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة ، خلال ال 48 ساعة المقبلة ، ينشر ”الخليج 365” لقرائه توقعات حالة الطقس وفرص سقوط الأمطار خلال اليومين المقبلين كما يلى:
1- تشهد محافظات الجمهورية بداية من اليوم لمدة 48 ساعة المقبلة انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة
2- استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وبعض محافظات الوجه البحرى
3- متوقع أن يسود طقس لطيف على جميع الأنحاء نهارا بارد ليلا
4- تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد
5- تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد
6- والرياح خفيفة إلى معتدلة تنشط على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة
7- على المواطنين ارتداء الملابس الثقيلة نظرا لبرودة الأجواء
8- درجات الحرارة العظمى بالقاهرة تتراوح بين 20 و 21 درجة
9- وفى السواحل الشمالية الغربية تتراوح بين 21 العظمى والصغرى 13
10- والسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء بين العظمى 20 والصغرى 14
11- درجات الحرارة بالوجه البحرى والقاهرة هى :
العظمى 21 والصغرى 15
وجنوب سيناء والغردقة العظمى 26 والصغرى 19
12- درجات الحرارة بشمال الصعيد:
العظمى 21 والصغرى 11 درجة
وبجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين
العظمى 23 للعظمى 13 للصغرى
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فى دقيقة.. توقعات سقوط الأمطار خلال الـ 48 ساعة المقبلة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .