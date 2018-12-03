شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..الداخلية تكشر عن أنيابها وتزيل تعديات أملاك الدولة والزراعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 فيديو يبرز نجاحات وزارة الداخلية في كافة المجالات الامنية من خلال الحملات الامنية المتكررة ، ويبرز الفيديو دور رجال شرطة المرافق في رفع الإشغالات من الشارع لتسيير حركة الطرق، فضلاً عن ازالة قوات الشرطة للتعديات على املاك الدولة والزراعات.

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