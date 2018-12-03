شكرا لقرائتكم خبر عن موقع دراجات نارية يكشف فساد طارق موافى.. ويؤكد: عملاء اتهموه بالنصب فى 2006 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال موقع "MCN" العالمى، المتخصص فى أخبار الدراجات النارية، والمصانع التى تنتجها، إنه تم تحذير المشترين المحتملين من الدرجات التى تنتجها شركة "Power off road"، التى يمتلكها رجل الأعمال طارق موافى، وذلك خلال عام 2006.
وقال الموقع فى تقرير له أنه تم تحذير المشترين المحتملين فى لمنتج الشركة الشبيه بـ"البيتش باجى"، لعد مطابقته للمواصفات الدولية، مشيراً إلى أنه تم إجراء تحقيق مع المتجر الموجود،
وكشف الموقع أنه جرت حينها تحقيقات مع مسئولى متجر فى مدينة فيلبريدج وسوري، بالمملكة المتحدة، وطارق موافى مالك الشركة فى العديد من الشكاوى من الدراجات التى لم يتم تسليمها إلى العملاء الذين دفعوا ثمنها بالكامل.
شكرا لقرائتكم خبر عن موقع دراجات نارية يكشف فساد طارق موافى.. ويؤكد: عملاء اتهموه بالنصب فى 2006 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .