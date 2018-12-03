شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: معارك النشطاء على السوشيال تكشف أكاذيب الشعارات مقابل التبرعات والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية إيدكس 2018، إضافة إلى ملف بعنوان "ويفضحون أنفسهم" يكشف كواليس معارك النشطاء على السوشيال ميديا وأكاذيب الشعارات الحقوقية مقابل الشهرة وألاعيب جمع التبرعات. واقرأ أيضا على الخليج 365 غدا.. السيسى يفتتح المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية إيدكس 2018.. وزير الدفاع: من يمتلك مفاتيح القوة قادر على صنع السلام.. الفريق أول محمد زكى: الجيش المصرى أعظم من تحدى المخاطر وسيظل حامياً لهذا الوطن.. ونسعى لامتلاك أرقى ما فى العالم من نظم تسليح السيسى يفتتح المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية إيدكس 2018.. وزير الدفاع: من يمتلك مفاتيح القوة قادر على صنع السلام.. الفريق أول محمد زكى: الجيش المصرى أعظم من تحدى المخاطر وسيظل حامياً لهذا الوطن.. ونسعى لامتلاك أرقى ما فى العالم من نظم تسليح "ويفضحون أنفسهم".. معارك النشطاء على السوشيال ميديا تكشف أكاذيب الشعارات الحقوقية مقابل الشهرة وألاعيب جمع التبرعات.. أشهرها خناقة غدير أحمد وقصة جمع التبرعات والأسوانى وقنديل.. واتهامات وائل عباس وشلة وسط البلد وحقيقة سبوبة "اللجوء والهجرة" حسابات مأجورة على "تويتر" تشوه الكيانات حسابات مأجورة على "تويتر" تشوه الكيانات الرياضية المصرية.. صاحب حساب "المختلط 1911" مروان محمود ينشر من الخارج أكاذيب اقتصادية بهدف تدمير المؤسسات الوطنية منتدى شباب العالم يتلقى دعوة لعرض تجربة مصر بمؤتمر "الأورومتوسطى" فى المغرب.. استعراض دور الأكاديمية الوطنية للتدريب فى تأهيل الشباب للقيادة والإصلاح الإدارى وزارة التضامن تبرئ مستشفى 57357 من تهمة استغلال أموال التبرعات فى المضاربة بالبورصة.. بيان لجنة فحص مؤسسة مستشفى أورام الأطفال ينفى إجراء تجارب سريرية على المرضى وزارة التضامن تبرئ مستشفى 57357 من تهمة استغلال أموال التبرعات فى المضاربة بالبورصة.. بيان لجنة فحص مؤسسة مستشفى أورام الأطفال ينفى إجراء تجارب سريرية على المرضى أول فتاة بسوهاج تفتتح محلاً لصيانة الكمبيوتر بتمويل من جهاز المشروعات



شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: معارك النشطاء على السوشيال تكشف أكاذيب الشعارات مقابل التبرعات على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .