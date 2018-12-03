شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يصل الكويت للمشاركة بالدورة الـ12 للجنة المصرية الكويتية المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الاثنين، إلى مطار الكويت الدولى، كان فى استقباله عدد من مساعدى وزير خارجية الكويت، للمشاركة فى الدورة الـ12 للجنة المصرية الكويتية المشتركة، وذلك حسبما نشر المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد حافظ، عبر صفحته الرسمية على "تويتر".

وكان قد غادر مطار القاهرة الدولى، اليوم، السفير سامح شكرى وزير الخارجية، متوجهًا إلى الكويت، فى زيارة تستغرق عدة أيام، يترأس خلالها وزير الخارجية، أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة المصرية - الكويتية المشتركة، والتى تستغرق ثلاثة أيام، برئاسة وزيرى خارجية البلدين.



