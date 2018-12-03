شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة الألمانية تستضيف المؤتمر الدولى السابع عشر حول الوسائط المتعددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضافت الجامعة الألمانية بالقاهرة، ختام فاعليات أعمال المؤتمر الدولى السابع عشر حول الوسائط المتعددة والمتنقلة فى كل مكان لعام 2018 الذى يُقام لأول مرة فى مصر و منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال الدكتور سليم عبد الناظر، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية والمشرف العام على فعاليات أعمال المؤتمر، إن الجامعة أستضافت وفود الدول المشاركة ونظمت جلسات أعماله التى بلغت عدد9 ورش عمل وعدد5 محاضرات وعدد 12 جلسة عمل وذلك بمشاركة العديد من الخبراء والمتخصصين من مختلف الأوساط الأكاديمية والصناعية الذين أجتمعوا فى منصة واحدة لإجراء حوار مثمر وبناء لمناقشة الإنجازات فى هذا المجال الواسع من وجهات نظر متنوعة وعرض أحدث النتائج البحثية حول الوسائط المتعددة والمتنقلة فى كل مكان فضلاً عن مناقشة التحديات المستقبلية.

وتضمنت فعاليات المؤتمر، إقامة ما يسمى ب"مدرسة الدكتوراة" التى أتاحت لمجموعات صغيرة من طلاب الدكتوراة الدارسين للمجالات ذات الصلة الألتقاء لمناقشة رسائلهم العلمية والبحثية مع بعضهم البعض فى حضور مجموعة من الباحثين ذوى الخبرة فى هذا المجال وهو ما يعمل بدوره على إتاحه الأفكار والرؤى الجادة التى تتيح للمشاركين تبادل الخبرات والأفكار والثقافات، وضم المؤتمر هذا العام كل من الأستاذ الدكتور مات جونز ، رئيس كلية العلوم بجامعة سوانسى بالمملكة المتحدة و الدكتور بو بيجول مدير بشركة أبل كمتحدثين رسمين .

وتابع عبد الناظر، أن أعمال المؤتمر تطرقت إلى أنظمة وتطبيقات الواقع المعزز والمختلط، تقنيات التفاعل لتعزيز بيئة الأعمال وتمكين مختلف الجهات من توفير خدمات متكاملة وشاملة تسهم فى زيادة التفاعل مع المتعاملين ، دراسات الحالة أو التجارب الميدانية أو تقييمات تجربة المستخدم للتطبيقات والخدمات الجديدة، مقاييس وتدابير لتقييم واختبار أنظمة الوسائط المتعددة المتنقلة ومتعددة الاستخدامات فى كل مكان، و تصميم واجهات المستخدم فى تطبيقات الهواتف الذكية و الآثار الاجتماعية الناتجة عنها .



الجامعة الألمانية تستضيف مؤتمر الوسائط المتعددة (1)



الجامعة الألمانية تستضيف مؤتمر الوسائط المتعددة (2)



الجامعة الألمانية تستضيف مؤتمر الوسائط المتعددة (3)



الجامعة الألمانية تستضيف مؤتمر الوسائط المتعددة (4)



الجامعة الألمانية تستضيف مؤتمر الوسائط المتعددة (5)



الجامعة الألمانية تستضيف مؤتمر الوسائط المتعددة (6)



الجامعة الألمانية تستضيف مؤتمر الوسائط المتعددة (7)



الجامعة الألمانية تستضيف مؤتمر الوسائط المتعددة (8)



الجامعة الألمانية تستضيف مؤتمر الوسائط المتعددة (9)