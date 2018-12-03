شكرا لقرائتكم خبر عن الأربعاء..مجلس الدولة يوقع برتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوقع مجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة ، برتوكول تعاون مشترك مع الإكاديمية العربية البحرية فى مجال تكنولوجيا العلومات ،وذلك الأربعاء المقبل بقصر الأميرة فوقية ، فى إطار سعى مجلس الدولة يسعى للتطوير التكنولوجى من خلال تدريب الموظفين على التعامل الإلكترونى لإنجاز التقاضى والتيسير على المواطنين .

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