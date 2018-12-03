تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالي في "الكسب غير المشروع" لـ 5 ديسمبر‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمود السعيد:

قررت الدائرة التاسعة بمحكمة شمال القاهرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار سيد التوني، وعضوية المستشارين علي أحمد صقر، وأيمن عبد الرازق، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، في الكسب غير المشروع، إلى جلسة 5 ديسمبر المقبل للاطلاع على أوراق القضية.

حضر الجلسة الدكتور مدحت بطرس وكيلًا عن وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت بالسجن المشدد غيابيًا لمدة 15 سنة ليوسف بطرس غالي، وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونًا و791 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها.

وأسندت النيابة إلى يوسف بطرس غالي اتهامات بأنه خلال الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان، أصدر قرارًا وزاريًا رقم 165 لسنة 2005 الذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك، بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.

وتبين أن تلك السيارات بقيمة 35 مليون و791 ألف جنيه، مما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.