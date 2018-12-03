ماذا قدمت الداخلية خلال 24 ساعة ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو يوضح أبرز مجهودات رجال الأمن على مستوى الجمهورية، خلال اليوم الاثنين.

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