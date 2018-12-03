لماذا سحب المحامون بلاغاتهم ضد رانيا يوسف.. وما مصير الدعاوى أمام القضاء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

تنازل المحامون؛ عمرو عبدالسلام، وحميدو جميل البرنس، ووحيد الكيلاني، عن البلاغ المقام منهم ضد الفنانة رانيا يوسف؛ بسبب فستانها في مهرجان القاهرة السينمائي، كما تنازلوا عن الجنحة المباشرة ضد "يوسف" أمام محكمة الجنح التي حُدد لها جلسة 12 يناير المقبل لنظرها، وفق ما أعلنوه في تصريحات صحفية، فما الآثار المترتبة على ذلك التنازل؟

قال المحامي عمر عبدالسلام - أحد مقدمي البلاغ، إن البلاغ المقدم ضد رانيا يوسف، قد يحفظ مباشرة إذا كان ما زال بالمكتب الفني للنائب العام، وفي حالة إحالته للنيابة المختصة سيكون مصيره الحفظ أيضًا بعد تقديم نسخة من التنازل المعدة سلفًا.

وعن الجنحة المباشرة، أكد "عبدالسلام" في تصريحات إلى الخليج 365، اليوم الإثنين، أن الجلسة المحددة لنظر الجنحة لم تنعقد في موعدها الذي تم الإعلان عنه سابقًا (12 يناير المقبل)، مبررًا ذلك بقوله: "لم تكتمل الإجراءات المتعلقة بالجنحة، لأن انعقاد الجلسة يَلزم إعلان رئيس نيابة الأزبكية بنص الدعوى (الجنحة) ليتم قيدها برقم، ومن ثم تودع في جداول الجلسات، ونحن لم نكمل تلك الإجراءات".

وأشار إلى أنه "ما دامت الجلسة لم تنعقد، فلن تحضر رانيا يوسف للمحكمة من الأساس فيما يخص جنحتهم".

وعن الجلسة التي حددتها نيابة الأزبكية من قبل، أكد "عبدالسلام" أن الموعد يحدد بشكل مبدئي تمهيدًا لاستكمال الإجراءات السالف ذكرها، وإذ لم تستكمل لا يمكن نظر الجنحة - على حد قوله.

وبرر المحامون، أسباب التنازل عن "البلاغ" و"الجنحة"، في بيان صحفي، بأن رانيا يوسف قدمت اعتذارًا للأسرة والمجتمع المصري عن تلك الواقعة، وأكدت أن الأمر لم يكن متعمدًا، ووضعت في هذا الموقف لظروف خارجة عن إرادتها، وأقرت أن السلوك المرتكب كان خطأ وغير متعمد منها".

وتابع "عبدالسلام"، إنه لم تجر أي اتصالات من جانبهم ورانيا يوسف، وأن سحب البلاغات جاء بعد اعتذارها وليس لأي أسباب أخرى.

وكان المحامون، طالبوا في بلاغهم المتنازل عنه، بالتحقيق مع الفنانة "يوسف" في اتهامات بـ"الفعل العلني الفاضح والتحريض على الفسق والفجور ونشر الرذيلة"، بعد ظهورها بفستان آثار ردود أفعال واسعة داخل المجتمع، في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

يجدر الإشارة إلى أن هناك بلاغين آخرين مقدمين للنائب العام من المحاميين "سمير صبري" و"أشرف فرحات" طالبا خلالهما بإحالة المبلغ ضدها رانيا يوسف للمحاكمة العاجلة.