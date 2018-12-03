بعد 5 أشهر من التحقيقات.."التضامن" تبرئ "57357" من تهم الفساد المالي

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

برأت وزارة التضامن الاجتماعي، مستشفى سرطان الأطفال (57357) مما نسب إليها من اتهامات بالفساد المالي، وذلك بعدما فحصت اللجنة آلاف المستندات واستمعت إلى ما قررت الاستماع إليه من العاملين بكل من المؤسسة والمستشفى، وتشكيل لجنة أخرى لفحص أعمال الجمعية المصرية للتنمية الاجتماعية والثقافية، وجمعية المبادرة القومية ضد السرطان، نظرا لتلقيهما تبرعات لصالح مؤسسة (57357) ولكونهما مؤسسين لها.

يشار إلى أن اللجنة تشكلت من 17 عضوًا يرأسها مستشار بدرجة وكيل مجلس الدولة، وهو المستشار القانوني للوزارة، وممثلين عن هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات ووزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقد استمر عمل اللجنة أكثر من (5) أشهر كاملة.

وقالت الوزراة في بيان لها، الاثنين، إنها حريصة على استقلالية العمل الأهلي، وحرية إدارته والقيام بدوره باستقلال تام دون تدخل من الجهة الإدارية إلا بالقدر الذي يسمح به الدستور والقانون من أجل استمرار العمل الأهلي، والحفاظ على أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية، التي هي في حقيقتها أموال التبرعات.

وأضافت الوزارة: "بعض وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة طالعتنا بمقالات عدد من كبار الكتاب والإعلاميين، كما تناولت بعض القنوات الفضائية الإشارة إلى وجود مخالفات مالية وإدارية وفنية في مؤسسة مستشفى أورام الأطفال 57357 والمستشفي التابع لها".

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، الاثنين، أن اللجان انتهت إلى نفي التهم الموجهة إلى المستشفى، حيث كان من أبرزها:

1- إجراء مسؤولي المستشفى تجارب سريرية على المرضى.

2- استخدام المؤسسة أموال التبرعات للمضاربة في البورصة.

3- تجاوز نسبة المصروفات الإدارية عن النسبة المقررة قانونا.

4- وجود مستشارين بالمؤسسة حيث تبين وجود مستشار واحد خاص بالأمن والسلامة والعلاقات الحكومية، ويتناسب عدد العاملين مع احتياجات الخدمة وفقا للمعايير الدولية.

5- إخلاء غرف المرضى أثناء تصوير مسلسل الشريط الأحمر ، والذي تمت المشاركة في إنتاجه في إطار التوعية بمرض السرطان والدعاية، وهو الغرض الذي يندرج ضمن أغراض جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان.

وذكرت اللجنة، أن هناك بعض المخالفات الإدارية بالمستشفى، مع منح مجلس أمناء المؤسسة المهلة القانونية لتصويبها وهي:

1- بدء ترخيص أكاديمية (57357) للعلوم الصحية من الجهات المعنية حيث لم تكن مرخصة.

2- جمع المال عن طريق وسيلة غير واردة بتراخيص جمع المال الصادرة للمؤسسة، وهي وسيلة الرسائل النصية.

3- استغلال بعض الأجهزة الطبية، والتي تم استبدالها بأخرى أحدث منها رغم صلاحيتها، بحيث تتم الاستفادة منها.

4- ترخيص قسم العلاج الطبيعي بالمستشفي.

5- البدء في إجراءات تخصيص مدرسة الصباح الإعدادية للمستشفي مقابل تطوير الخدمات التعليمية بالمديرية وفقا لبروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم.