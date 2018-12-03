مصر | الأربعاء المقبل.. مجلس الدولة يوقع برتوكول تعاون مع البحرية العربية لتكنولوجيا المعلومات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأربعاء المقبل.. مجلس الدولة يوقع برتوكول تعاون مع البحرية العربية لتكنولوجيا المعلومات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يوقع مجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، برتوكول تعاون مشترك مع الإكاديمية العربية البحرية فى مجال تكنولوجيا العلومات، وذلك الأربعاء المقبل بقصر الأميرة فوقية. يذكر أن مجلس الدولة يسعى للتطوير التكنولوجى من خلال تدريب الموظفين على التعامل الإلكترونى لإنجاز التقاضى والتيسير على المواطنين.

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