مصر | سقوط سيدة ومدرس نهبا أموال مواطنين بغرض توظيفها بسوهاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط سيدة ومدرس نهبا أموال مواطنين بغرض توظيفها بسوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في القبض على "نصره.هـ.خ"، صاحبة شركة للاستثمار والتسويق العقارى، مطلوبة في قضية "شيك" بالسجن ثلاث سنوات وكفالة 2000 جنيه، "ومحيى الدين.ص.م"، مدرس وزوج شقيقة الأولى.. مقيمان بدائرة مركز البلينا سوهاج.

وذلك لقيامهما بتلقى مبالغ مالية من المواطنين بلغ إجمالها 27،070،000 مليون جنيه بقصد توظيفها لهم، فى مجال الاستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح شهرية قدرها 6 % إلا أنهم لم يلتزما بما وعدا به ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وأكدت تحريات الإدارة صحة الواقعة بالإضافة إلى وجود ضحايا آخرين، لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح المتفق عليها أو استرداد أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الثانى، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع الأولى وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها، وعُثر بحوزته على كشوف مدون بها أسماء العديد من المودعين الضحايا وقرين كل إسم المبلغ المالى المستحق له، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.