أخبار مصر | وزير الدفاع السوداني يصل القاهرة للمشاركة في معرض "إيديكس 2018"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع السوداني يصل القاهرة للمشاركة في معرض "إيديكس 2018" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وصل مساء اليوم الأحد، إلى القاهرة، وزير الدفاع الوطني بالسودان الفريق أول ركن عوض بن عوف للمشاركة فى المعرض الدولى الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018".
وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018"، بحضور 10 وزراء دفاع لدول "السودان، الإمارات، وسلطنة عمان، والسودان وفرنسا، واليونان، وقبرص، وجنوب السودان، والكاميرون، وكوريا الجنوبية، والصومال"، فضلا عن 7 رؤساء أركان، و7 وزراء للإنتاج الحربي من دول مختلفة.
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