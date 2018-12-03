شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «العربية للتصنيع»: إقبال كثيف من الوفود المشاركة في «إيديكس 2018» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن هناك إقبالا كثيفا من الوفود المشاركة في معرض «إيديكس 2018» للتعرف على المنتجات التي تصنعها الهيئة، موضحًا أنهم يشاركون بجزء من إنتاجهم.

وأضاف «التراس»، خلال لقاء خاص مع قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الاثنين، إلى أن المعرض فرصة كبيرة لتبادل الخبرات، وحتى يطلع المهندسين المصريين العاملين في الهيئة العربية للتصنيع على أحدث الأنظمة الدفاعية في الدول الأخرى.

وذكر أن جناح الهيئة شهد العديد من الزوار من أفريقيا والشركات الأجنبية للاطلاع على مصنوعات الهيئة، لافتا إلى أن المعرض فرصة للتعرف على تصميم الشركات، بالإضافة إلى أن مهندسي الهيئة يشاركون في من أجل التعارف على ما جاء بالشركات الأخرى، من أجل تبادل الخبرات والمهارات.