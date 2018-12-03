شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يُخاطب «هيئة الاستثمار» لوقف الشركة المالكة لـ«الفصلة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خاطب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، بمخاطبة الهيئة العامة للاستثمار لوقف شركة «mo4» المالكة لمواقع كايرو تيم وكايرو زوم والفصلة، على خلفية التجاوزات الغير مهنية وإهانته الغيرمبررة لجواز السفر المصرى.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تلقى عددا من البلاغات من المواطنين وبالفحص تبين أن المواقع غير مرخصة وتم إبلاغ الجهات المعنية لإتخاذ اللازم.

وكان عدد من أعضاء الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين، استنكروا ما بثه موقع الفصلة الإلكترونى مجهول الهوية، وإهانته الغير مبررة لجوازالسفرالمصرى، مضيفين: «وهو ما يعد اعتداء سافر على الهوية المصرية والأمن القومى المصرى والذي يستوحب تقديم المسيولين عن الموقع لمحاكمة عاجلة».

وطالب الصحفيون في بيان لهم، الجهات المعنية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باتخاذ الإجراءات القانونية ضد موقع الفصلة، ومعرفة من وراء الموقع المذكور، مؤكدين ثقتهم في المجلس الأعلى للإعلام والكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد.