شكرا لقرائتكم خبر عن علي جمعة يكشف الفرق بين حسن البنا وسيد قطب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن الفرق بين حسن البنا، وسيد قطب، أن «البنا» كان إرهابيًا منظمًا، بينما سيد قطب كان إرهابيًا فوضويًا.

وأضاف «جمعة»، خلال حواره مع الإعلامي حسن الشاذلي ببرنامج «والله أعلم» على فضائية «سي بي سي»، اليوم الإثنين، أن يوسف القرضاوي كان مثل حسن البنا، إرهابي منظم، وكان يكره سيد قطب، ويقول أنه يكفر المسلمين، وينتقده ويرد عليه، وكان الإخوان يطالبوه بالامتناع عن سب سيد قطب حتى لا يُقال أنه كان خطأ، معقبًا: «كان القرضاوي ياعيني محتار قبل ما يجيله الزهايمر، هل يسب سيد قطب، أم يتوقف عن ذلك».